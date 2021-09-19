Диетолог назвала лучшее время для употребления кофе

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, в какое время лучше употреблять кофе и о том, что им ни в коем случае нельзя заменять обед.

Утро подходит для того, чтобы выпить чашку кофе, если соблюдено одно важное условие, считает она. Этот напиток можно употреблять только с едой или после еды, иначе он может оказаться вредным для желудка, пояснила диетолог в беседе на радио Sputnik врач.

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу», – предупредила Лизун.

Днем кофе не должен превращаться в замену обеда, поскольку этот напиток не содержит необходимых человеку питательных веществ. Но он может быть неплохим перекусом, отметила диетолог.

«Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами», — указала врач.