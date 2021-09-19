НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Диетолог назвала лучшее время для употребления кофе

Источник:
Sputnik
367 0
Фото: © gaggia

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, в какое время лучше употреблять кофе и о том, что им ни в коем случае нельзя заменять обед.

Утро подходит для того, чтобы выпить чашку кофе, если соблюдено одно важное условие, считает она. Этот напиток можно употреблять только с едой или после еды, иначе он может оказаться вредным для желудка, пояснила диетолог в беседе на радио Sputnik врач.

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу», – предупредила Лизун.

Днем кофе не должен превращаться в замену обеда, поскольку этот напиток не содержит необходимых человеку питательных веществ. Но он может быть неплохим перекусом, отметила диетолог.

«Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами», — указала врач.

Еще по теме
Назван простой способ выбрать вкусный банан
Роспотребнадзор опубликовал готовые рационы для похудения
Китаец рассказал о «невообразимом» русском блюде
Роскачество перечислило самые некачественные продукты
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мокрый снег пообещали новосибирцам
Секретарь избирательной комиссии умерла в Бурятии
Пять человек пострадали в ДТП под Иркутском
Спрос на услуги ремонта существенно вырос в Новосибирске
Самое популярное
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Киев пригрозил Европе прекратить транзит газа через Украину
Жириновский потерял штаны во время дебатов
Обсуждение (0)
Картина дня
Постпред Чижов заявил об оскорблении Европарламентом россиян
Пенсионеры получат надбавки к пенсии
Россия задумалась над созданием двухдвигательной версии Ил 96
Юрист рассказал, какие средства самообороны можно иметь в авто
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил странную дату на часах Путина
39
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
33
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
25
Путин позвал граждан России на выборы
22
Путин ушел на самоизоляцию
Sibnet.Ru