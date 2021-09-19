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Украина устроила масштабные учения на границе с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Подразделения Министерства внутренних дел Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с Россией», — приводит РИА Новости сообщение.

По замыслу СБУ, на территории Черниговской области находится условная диверсионно-разведывательная группа противника, которая планирует осуществить террористические акты в приграничных районах области на объектах, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение, отметили в МВД.

В маневрах приняли участие более 1,5 тысяч человек, в числе которых сотрудники СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

СБУ сообщила о том, что тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Главной целью учений было названо повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины, а также отработка алгоритмов межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.

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