Вирус RSV начал массово поражать детей во всем мире

Врачи в США, Швейцарии, Японии и Великобритании зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей, сообщает глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага.

Случаи заражения детей новым вирусом произошли еще в апреле на фоне пандемии COVID-19, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов (РСВ). Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса, приводит «Интерфакс» слова врача.

Всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

В августе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться новой коронавирусной инфекцией, так как новый вариант коронавируса стал агрессивнее и быстрее распространяется.