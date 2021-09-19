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Вирус RSV начал массово поражать детей во всем мире

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Врачи в США, Швейцарии, Японии и Великобритании зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей, сообщает глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага.

Случаи заражения детей новым вирусом произошли еще в апреле на фоне пандемии COVID-19, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов (РСВ). Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса, приводит «Интерфакс» слова врача.

Всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

В августе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться новой коронавирусной инфекцией, так как новый вариант коронавируса стал агрессивнее и быстрее распространяется.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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