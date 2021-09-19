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Crew Dragon с любительским экипажем приводнился у побережья США

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA/Tom Tschida

Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого впервые нет профессиональных астронавтов, совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида.

Около 19.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск воскресенья) корабль вошел в плотные слои атмосферы, спустя пару минут были выпущены его основные парашюты. В 19.08 (02.08 мск воскресенья) ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon.

Корабль пробыл на околоземной орбите около трех суток. За это время члены экипажа провели ряд научных исследований. Эксперименты касались влияния невесомости на организм человека. Их результаты «будут иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полетов», приводит ТАСС сообщение SpaceX.

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.

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