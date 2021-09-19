НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пять человек пострадали в ДТП под Иркутском

Источник:
Sibnet.ru
447 1
Фото: © пресс-служба Госдумы

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Иркутской области в субботу.

Авария произошла в субботу около 16.00 по местному времени (11.00 мск) на 36 километре автодороги Иркутск – Листвянка. Столкнулись микроавтобус Peugeot и легковой автомобиль Nissan.

В результате аварии травмы получили пять человек: водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также два пассажира микроавтобуса. Как уточнил ТАСС представитель ГУ МВД по региону, микроавтобус не был маршрутным.

Еще по теме
Легковушка в Новосибирске врезалась в столб и сгорела
Автомобиль ДПС перевернулся на крышу в центре Новосибирска. ВИДЕО
Водитель в Иркутске погиб, скрываясь от полиции. ВИДЕО
Пьяный подросток на «Жигулях» устроил смертельное ДТП в Чите
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мокрый снег пообещали новосибирцам
Секретарь избирательной комиссии умерла в Бурятии
Пять человек пострадали в ДТП под Иркутском
Спрос на услуги ремонта существенно вырос в Новосибирске
Самое популярное
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа
Киев пригрозил Европе прекратить транзит газа через Украину
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
Песков объяснил странную дату на часах Путина
39
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
26
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
25
Путин позвал граждан России на выборы
22
Путин ушел на самоизоляцию
Sibnet.Ru