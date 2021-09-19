Пять человек пострадали в ДТП под Иркутском

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Иркутской области в субботу.

Авария произошла в субботу около 16.00 по местному времени (11.00 мск) на 36 километре автодороги Иркутск – Листвянка. Столкнулись микроавтобус Peugeot и легковой автомобиль Nissan.

В результате аварии травмы получили пять человек: водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также два пассажира микроавтобуса. Как уточнил ТАСС представитель ГУ МВД по региону, микроавтобус не был маршрутным.