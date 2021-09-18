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США лишат Россию гиперзвукового преимущества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Соединенные Штаты в ближайшее время обгонят Россию в сфере гиперзвукового оружия, что позволит лишить Москву потенциального военного преимущества, прогнозируют американские эксперты.

Сейчас Россия имеет впечатляющие образцы гиперзвукового вооружения, в числе которых — противокорабельные крылатые ракеты «Циркон», а также авиационный ракетный комплекс «Кинжал», пишет издание National Interest.

Такое вооружение специалисты называют «неотвратимым», так как его фактически невозможно перехватить на нынешнем уровне оснащения. При этом США только начинают принимать на вооружение гиперзвуковые образцы.

Одной из успешных разработок США стал гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon, который появится в армии в 2023 году. На первом этапе планируется развертывание батареи из четырех пусковых установок и центра управления.

«LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», — отмечает автор материала.

При одновременном применении таких ракет возникнет угроза для сил оппонента, что позволит американским военным ставить перед Россией трудновыполнимые тактические задачи, утверждается в статье.

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