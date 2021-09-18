Названа самая богатая семья в мире

Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Состояние владельцев сети магазинов агентство оценило в 238 миллиардов долларов.

Уолтоны владеют более 10 тысячами магазинов по всему миру. Выручка компании составляет 559 миллиардов долларов. Таким образом, семья по своему совокупному богатству обогнала Джеффа Безоса и Илона Маска.

Также в топ-3 вошли семья Марс, владеющая компанией по производству кондитерских изделий Mars, и семья Кох, которой принадлежит американская нефтехимическая корпорация Koch Industrues.

Всего в рейтинг вошли 25 самых богатых семей мира. Согласно данным Bloomberg, их совокупное состояние оценивается в 1,7 триллиона долларов. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 22%.