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Песков объяснил странную дату на часах Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина во время голосования на выборах на часах дата из прошлого.

В СМИ были опубликованы фотографии главы государства во время электронного голосования, на его часах было установлено 10-е число. При этом Путин официально проголосовал 17 сентября, находясь на самоизоляции. Некоторые предположили, что президент проголосовал заранее.

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — пояснил замеченную пользователями странность Песков.

Официальный представитель Кремля также уточнил, что Путин зарегистрировался для голосования онлайн на выборах в Госдуму при помощи мобильного телефона одного из своих помощников, поскольку у самого главы государства нет телефона.

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Политика #Россия
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Vicin

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Fazar

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Twilight88

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cre

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