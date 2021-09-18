Apple искусственно ограничила производительность нового планшета

Apple на этой неделе представила новый iPad mini шестого поколения. Независимые тесты показали, что компания искусственно замедлила процессор в новом планшете.

Устройство получило чипсет A15, также используемый в смартфонах серии iPhone 13. Однако согласно результатам тестирования в Geekbench, новый планшет на 8% уступает в производительности iPhone 13 Pro.

Что касается тестовых баллов, iPad mini шестого поколения набрал в Geekbench 1596 очков в одноядерном и 4558 в многоядерном тесте. При этом iPhone 13 Pro набирает в аналогичном тесте 1730 и 4660 баллов соответственно.

Разница возникла из-за того, что частота процессора iPad mini ограничена отметкой 2,93 ГГц, в то время как тот же самый чипсет в iPhone 13 Pro способен работать на частоте 3,2 ГГц, выяснили эксперты. По всей видимости, ограничение введено специально.

При этом заниженная производительность не мешает шестому поколению iPad mini опережает модель пятой серии на 40% в одноядерном и на 70% в многоядерном тестах Geekbench, работавшую на чипе A12.