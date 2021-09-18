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Видео голосования Путина онлайн вызвало вопросы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин из-за ухода за самоизоляцию проголосовал на выборах в Госдуму онлайн, однако опубликованное видео процедуры вызвало вопросы пользователей соцсетей.

Ролик с голосованием 17 сентября опубликовали РИА «Новости» и «Россия 24». На кадрах Путин подошел к компьютеру, на котором уже был открыт сайт для голосования в «Яндекс.Браузере», несколько раз нажал на клавиши клавиатуры и щелкнул мышкой.

На финальном кадре появляется сообщение, что голос учтен. При этом особо внимательные пользователи насчитали всего три нажатия клавиш и один клик мышки за все время, что президент провел за электронным устройством.

Кроме этого, для дистанционного голосования нужен мобильный телефон, туда приходит пароль для подтверждения участия в голосовании. Без этого проголосовать онлайн невозможно. Но Путин многократно заявлял, что не пользуется смартфонами, на видео мобильного устройства нет.

Некоторые пользователи отметили, что проголосовать онлайн на выборах в Госдуму могут россияне, которые подали заявку до 23.59 по московскому времени 13 сентября. Между тем российский лидер ушел на самоизоляцию 14 сентября.

В соцсетях также обратили внимание, что на опубликованном ролике можно разглядеть на руке Путина часы — но на них выставлена дата 10 сентября. Голосование на выборах официально началось 17 сентября.

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Политика #Россия
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