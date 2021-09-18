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Новый налоговый режим придумали для малого бизнеса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти запустят в 2022 году экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса — он предусматривает отмену социальных взносов с одновременным увеличением ставки.

Режим предназначен для ИП и предприятий, где работают не больше пяти человек. Бизнесменам не придется платить социальные взносы в ПФР, фонд ОМС и фонд социального страхования, пишет VTimes.

Если налоговой базой выбран доход, то ставка налога с 6% увеличится до 7-8%. Если доходы за вычетом расходов — с 15% до 20%. Сдавать отчетность, вести налоговый и бухгалтерский учет не придется, ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных кассовых аппаратов.

Эксперты отмечают, что переход на новый режим будет выгоден предприятиям с большой долей расходов на зарплату, и невыгоден компаниям с низкими расходами на ФОТ, так как по действующей упрощенной системе налогообложения ставки ниже.

Власти рассчитывают, что полная отмена социальных взносов для малого бизнеса поспособствует их выходу из тени, так как предприниматели смогут сэкономить при такой системе. Но одновременно возникают риски для пенсионной системы, указывают специалисты.

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