Экс-сожителя заподозрили в двойном убийстве в Новосибирской области

Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области
Задержан 57-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшей сожительницы и ее маленькой дочери в одном из сел Чановского района, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.
Тела 47-летней женщины и ее 8-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены в жилом доме в пятницу.
Оперативно был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 57-летний бывший сожитель женщины.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство малолетнего). Наказание предусматривает до пожизненного лишения свободы.
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