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Экс-сожителя заподозрили в двойном убийстве в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Задержан 57-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшей сожительницы и ее маленькой дочери в одном из сел Чановского района, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области.

Тела 47-летней женщины и ее 8-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены в жилом доме в пятницу.

Оперативно был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 57-летний бывший сожитель женщины.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство малолетнего). Наказание предусматривает до пожизненного лишения свободы.

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