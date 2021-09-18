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Новосибирская полиция задержала кандидата в Госдуму от КПРФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба КПРФ

Полицейские в Новосибирской области задержали кандидата в Госдуму от КПРФ Андрея Жирнова, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Коммуниста увезли в отделении полиции для дачи пояснений. Отмечается, что задержание было связано с встречей с избирателей 8 сентября в Куйбышеве, когда по жалобе чиновников на встречу пришла полиция.

«Были попытки со стороны полицейских признать автомобиль способом агитации, но Андрей Жирнов спокойно объяснил, что на нем не размещено никаких призывов за него голосовать», — говорится в сообщении.

После дачи объяснений Жирнова отпустили. Он намерен продолжать поездку по Новосибирской области. В частности, коммунист планирует проконтролировать работу избирательных участков в Куйбышеве.

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