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Обнаружено древнейшее существо на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksey Nagovitsyn / CC BY-SA 4.0

Обнаруженные на северо-западе Канады окаменелости возрастом 890 миллионов лет оказались останками самого древнего многоклеточного животного на Земле. Это почти на 350 миллионов лет раньше общепринятой даты появления жизни на планете.

Исследователи обнаружили на окаменелостях систему тонких известковых «веточек», которые образовывали характерную микроструктуру, указывающую на присутствие в образцах древнейшей губки, пишет Nature.

До этого одним из самых древнейших образцов подобных находок считалась фанерозойская губка возрастом 485 миллионов лет. При этом возраст новой находки уже смутил некоторых исследователей — они считают его невероятным.

Ученые отмечают, что если бы губки существовали 890 миллионов лет назад, им пришлось бы выживать в самых неблагоприятных условиях. Например, в ту эпоху практически вся поверхность планеты была покрыта толстым слоем льда и снега.

Считается, что именно губки были самыми первыми многоклеточными, от которых произошли все остальные живые существа. У них нет нервной системы и органов, они питаются исключительно за счет фильтрации воды. Их массовое распространение подтверждает так называемый «кембрийский взрыв».

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