НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Байкальские села признали самыми красивыми в России

Источник:
«Интерфакс»
500 1
Фото: © instagram.com/rsc38/

Два поселения на восточном берегу Байкала, Посольское и Хайто-Гол, вошли в список претендентов за звание самых красивых деревень России по итогам специальной экспедиции.

Мероприятие организовано Россельхозбанком и Ассоциацией самых красивых деревень и городков России. Одной из целей экспедиции является формирование туристического маршрута «Тур де Байкал», который будет развиваться через Федерацию самых красивых деревень мира.

«Опыт официального признания населенных пунктов самыми красивыми показывает, что в ближайшие годы после получения статуса туристический поток увеличивается в два-пять раз, что приносит дополнительный доход городку или селу», — сообщает пресс-служба банка.

Ассоциация организована для развития сельских населенных пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского туризма и поддержки традиционных ремесел.

За шесть лет существования эксперты получили 2 тысячи заявок на вступление из регионов РФ, провели экспертизу более 650 претендентов, из которых 23 обрели статус «самых красивых» деревень и городков в стране.

Еще по теме
Туристов оштрафовали за надпись на алтайских скалах
Красоты Хакасии показали в передаче «Непутевые заметки»
Компания Дерипаски предложила решение с аэропортом в Шерегеше
Россияне перечислили лучшие для жизни страны
смотреть все
Бурятия #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская полиция задержала кандидата в Госдуму от КПРФ
Экс-сожителя заподозрили в двойном убийстве в Новосибирской области
Байкальские села признали самыми красивыми в России
Пропавшие в Томской области ученые вышли на связь
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа
Обсуждение (1)
Картина дня
Видео голосования Путина онлайн вызвало вопросы
Пентагон посчитал Россию главной угрозой для США
Новый налоговый режим придумали для малого бизнеса
Украине предрекли потерю шести областей
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Да ладно? К нему кого-то допустили, кто в карантине не был?

лачинов

Скорее всего полстраны переносит бессимптомно или в легкой форме. Только они об этом не узнают. А охране...

Vicin

Загрузка игр с кассет - это было что-то. Никогда не забуду этот звук )

jeryakob

как узнать что песков врет? если он открывает рот
Sibnet.Ru