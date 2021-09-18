Байкальские села признали самыми красивыми в России

Два поселения на восточном берегу Байкала, Посольское и Хайто-Гол, вошли в список претендентов за звание самых красивых деревень России по итогам специальной экспедиции.

Мероприятие организовано Россельхозбанком и Ассоциацией самых красивых деревень и городков России. Одной из целей экспедиции является формирование туристического маршрута «Тур де Байкал», который будет развиваться через Федерацию самых красивых деревень мира.

«Опыт официального признания населенных пунктов самыми красивыми показывает, что в ближайшие годы после получения статуса туристический поток увеличивается в два-пять раз, что приносит дополнительный доход городку или селу», — сообщает пресс-служба банка.

Ассоциация организована для развития сельских населенных пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского туризма и поддержки традиционных ремесел.

За шесть лет существования эксперты получили 2 тысячи заявок на вступление из регионов РФ, провели экспертизу более 650 претендентов, из которых 23 обрели статус «самых красивых» деревень и городков в стране.