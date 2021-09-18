Умерла вынесшая обвинительный приговор Навальному судья

Умерла судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая заменила условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

До дела Навального самым громким процессом с участием Репниковой было разбирательство о хищении 1,3 миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. В 2018 году судья приговорила четырех фигурантов дела к срокам от 4,6 до восьми лет колонии.

В феврале Репникова рассматривала ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Судья согласилась с ФСИН и вынесла обвинительный приговор, приговорив оппозиционера к трем с половиной годам колонии общего режима.

При этом она зачла десять месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше», применив соотношение: один день домашнего ареста за один день колонии. Навальный в итоге получил два года и восемь месяцев заключения.