НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Умерла вынесшая обвинительный приговор Навальному судья

Источник:
Znak.com
906 10
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Умерла судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая заменила условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

До дела Навального самым громким процессом с участием Репниковой было разбирательство о хищении 1,3 миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. В 2018 году судья приговорила четырех фигурантов дела к срокам от 4,6 до восьми лет колонии.

В феврале Репникова рассматривала ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Судья согласилась с ФСИН и вынесла обвинительный приговор, приговорив оппозиционера к трем с половиной годам колонии общего режима.

При этом она зачла десять месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше», применив соотношение: один день домашнего ареста за один день колонии. Навальный в итоге получил два года и восемь месяцев заключения.

Тема: Дела Навального
Меркель попросила Путина освободить Навального
МИД России назвал дело Навального «спланированной провокацией»
Суд подтвердил «опасный» статус Навального
Ярмыш признали виновной по «санитарному делу»
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская полиция задержала кандидата в Госдуму от КПРФ
Экс-сожителя заподозрили в двойном убийстве в Новосибирской области
Байкальские села признали самыми красивыми в России
Пропавшие в Томской области ученые вышли на связь
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Путин позвал граждан России на выборы
22
Путин ушел на самоизоляцию
21
Путин допустил уход на карантин
20
Автомобилям на механике предрекли исчезновение
Sibnet.Ru