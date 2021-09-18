НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пентагон посчитал Россию главной угрозой для США

Источник:
Sibnet.ru
229 0
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Россия в краткосрочной перспективе может представлять большую угрозу для США, чем Китай, заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

По его словам, Россия становится «все более напористым противником», который по-прежнему пытается усилить свое глобальное влияние в мире, в том числе за счет попыток рассорить страны Запада, передает пресс-служба американского ведомства.

Представитель Пентагона полагает, что Москва прибегает к военной силе для достижения своих целей, поэтому Соединенные Штаты также будут вести диалог с российской стороной с позиции силы.

При этом чиновник отметил, что «дверь останется открытой», если Москва изменит свое поведение и захочет возобновить конструктивный диалог с Западом. Кол напомнил, что конкуренция с Пекином не мешает Вашингтону работать с КНР.

Еще по теме
Путин сравнил с бегством вывод войск США из Афганистана
Трамп предсказал крах США через три года
Европарламент призвал ужесточить санкции против России
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавшие в Томской области ученые вышли на связь
Группа насильников в Барнауле предстанет перед судом
Ученые пропали во время экспедиции по Сибири
Легковушка в Новосибирске врезалась в столб и сгорела
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Путин поручил проиндексировать зарплаты силовикам выше инфляции
Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Путин позвал граждан России на выборы
22
Путин ушел на самоизоляцию
21
Путин допустил уход на карантин
19
Автомобилям на механике предрекли исчезновение
Sibnet.Ru