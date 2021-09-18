Пентагон посчитал Россию главной угрозой для США

Россия в краткосрочной перспективе может представлять большую угрозу для США, чем Китай, заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

По его словам, Россия становится «все более напористым противником», который по-прежнему пытается усилить свое глобальное влияние в мире, в том числе за счет попыток рассорить страны Запада, передает пресс-служба американского ведомства.

Представитель Пентагона полагает, что Москва прибегает к военной силе для достижения своих целей, поэтому Соединенные Штаты также будут вести диалог с российской стороной с позиции силы.

При этом чиновник отметил, что «дверь останется открытой», если Москва изменит свое поведение и захочет возобновить конструктивный диалог с Западом. Кол напомнил, что конкуренция с Пекином не мешает Вашингтону работать с КНР.