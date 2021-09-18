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Telegram заблокировал боты с предвыборной агитацией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его сервис заблокирует работу ботам, которые связаны с предвыборной агитацией. Дуров напомнил, что предвыборная кампания в России завершилась, начались так называемые «дни тишины».

«Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в пятницу Google и Apple заблокировали приложение соратников оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование». Сейчас бот также заблокирован в Telegram.

Голосование на выборах в Государственную Думу проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний во всех регионах страны, включая прямые выборы глав субъектов и региональных парламентов.

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