Telegram заблокировал боты с предвыборной агитацией

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его сервис заблокирует работу ботам, которые связаны с предвыборной агитацией. Дуров напомнил, что предвыборная кампания в России завершилась, начались так называемые «дни тишины».

«Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в пятницу Google и Apple заблокировали приложение соратников оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование». Сейчас бот также заблокирован в Telegram.

Голосование на выборах в Государственную Думу проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний во всех регионах страны, включая прямые выборы глав субъектов и региональных парламентов.