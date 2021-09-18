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Пропавшие в Томской области ученые вышли на связь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Томское отделение РГО

Руководитель экспедиции по Красноярскому краю и Томской области Алексей Гапонов вышел на связь с женой, с группой все хорошо, она прибудет в Томск в воскресенье, сообщило Томское отделение Русского географического общества.

Группа из девяти географов и археологов отправилась по Тунгусской тропе, чтобы найти артефакты XVII века. Экспедиция стартовала 1 сентября. 17 сентября жительница Томска забила тревогу, что ее сын и бывший муж около недели не выходят на связь. МЧС начало готовить поисковую операцию.

Утром в субботу МЧС по Томской области передало информацию, что группу видели 14 сентября в районе села Безымянное, находящегося примерно в 90 километрах до Катайги (поселок в Верхнекетском районе Томской области).

Поздней ночью с 17 на 18 сентября руководитель экспедиции смог связаться с женой и рассказал, что они находятся в 30 километрах от Катайги и ориентировочно в воскресенье вечером прибудут в Томск.

По его словам, после поселка Кривляк группа столкнулась с тяжелой ситуацией на болотном участке маршрута, в связи с чем приняла решение его скорректировать и пройти через Обь-Енисейский канал. К счастью, все участники экспедиции в полном порядке.

МЧС отменило все запланированные розыскные мероприятия. На поиски ученых собирались вылететь два вертолета.

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Томск #ЧП #Происшествия
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