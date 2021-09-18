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Группа насильников в Барнауле предстанет перед судом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Двое мужчин, насиловавших беспомощную девушку в Барнауле по наводке общей знакомой, предстанут перед судом вместе с подельницей, сообщает СУ СК Алтайского края.

Инцидент произошел в начале апреля. 20-летняя девушка решила отомстить знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и этим лишила ее заработка.

Она арендовала квартиру и пригласила туда двух мужчин 37 и 27 лет. После этого заманила девушку в гости. Когда та пришла, ее стали избивать и принуждать к совершению половых актов. На протяжении ночи мужчины насиловали девушку и совершали в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После того, как они уснули, их жертва выбралась из квартиры через окно и, находясь на карнизе жилого дома, позвала на помощь.

Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймал сотрудник транспортной полиции.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «групповое изнасилование», «иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору», «незаконное лишение свободы человека».

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вину не признали. Они утверждали, что все происходило по обоюдному согласию. Однако уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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