Ученые пропали во время экспедиции по Сибири

Девять участников географо-краеведческой экспедиции по Красноярскому краю и Томской области не выходят на связь около недели, сообщило Русское географическое общество. МЧС начало поисковую операцию.

Группа из географов и археологов планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Их целью был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века. Экспедиция стартовала 1 сентября.

Утром 17 сентября в Томское областное отделение РГО позвонила жительница Томска, которая была обеспокоена тем, что перестали выходить на связь ее 16-летний сын и бывший супруг, отправившиеся в эту экспедицию.

Вечером 11 сентября в субботу сын и бывший супруг вышли на связь и сказали, что предположительно им остается 350 километров до рабочего поселка Белый Яр. После этого они собирались выдвигаться в Томск.

В последний раз экспедиция была замечена в районе поселка Кривляк Енисейского района Красноярского края. Глава администрации Кривлякского сельсовета Ольга Гобозова сообщила РГО, что утром 11 сентября экспедиция вошла в поселок. Вечером 11 сентября водитель лесовоза видел экспедицию у поселка Майское, неподалеку от озера Светленькое в том же Енисейском районе.

Следующий населенный пункт — Фактория Сым — скорее всего, не был достигнут участниками экспедиции, так как там не были замечены следы их пребывания.

Русское географическое общество не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два члена РГО — руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм.

Пропавшие ученые вышли на связь