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Россия запустила производство западной вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gencat / CC0

Российская компания «Р-Фарм» запустила производство вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Вакцина предназначена только для экспортных поставок, уточнил чиновник. Выпускать западный препарат в гражданский оборот на территории России не планируют, поэтому в регистрации на территории страны вакцина не нуждается, передает ТАСС.

Векторная вакцина от коронавирусной инфекции была разработана компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом. В июле 2020 года Россия заключила с компанией лицензионное соглашение.

После этого AstraZeneca направила в Россию клеточную линию и аденовирусный вектор, который позволил начать производство препарата. Продажи произведенного российским предприятием препарата планируются в странах Ближнего Востока, СНГ и Балканского региона.

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