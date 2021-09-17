Россия запустила производство западной вакцины от коронавируса

Российская компания «Р-Фарм» запустила производство вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Вакцина предназначена только для экспортных поставок, уточнил чиновник. Выпускать западный препарат в гражданский оборот на территории России не планируют, поэтому в регистрации на территории страны вакцина не нуждается, передает ТАСС.

Векторная вакцина от коронавирусной инфекции была разработана компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом. В июле 2020 года Россия заключила с компанией лицензионное соглашение.

После этого AstraZeneca направила в Россию клеточную линию и аденовирусный вектор, который позволил начать производство препарата. Продажи произведенного российским предприятием препарата планируются в странах Ближнего Востока, СНГ и Балканского региона.