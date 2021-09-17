Минфин объяснил необходимость цифрового рубля

Банк России в ближайшее время начнет тестировать цифровой рубль, он необходим для продвижения технологии электронных денег, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Цифровой рубль — это электронные наличные деньги. Это действительно не имеет ничего общего, с чем работают банки. Да, действительно какая-то роль банков там просматривается, с точки зрения управления кошельками и работы с клиентами, но это наличные деньги», — отметил чиновник.

Моисеев предложил относиться к цифровому рублю, как к деньгам, которые лежат в банковских ячейках. Он также отметил, что введение цифрового рубля позволит внедрить в финансовую отрасль блокчейн, на основе которого работают криптовалюты.

Тестирование цифрового рубля начнется в 2022 году. Граждане, компании и госорганы смогут менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на электронные кошельки, которые будет обслуживать Банк России.