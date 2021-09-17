Microsoft выпустит Office 2021 без подписки

Microsoft объявила дату релиза пакета Office 2021 для пользователей, популярный пакет приложений без подписки станет доступно одновременно с Windows 11, сообщается в официальном блоге корпорации.

Office 2021 выйдет 5 октября 2021 года — в тот же день, что и новая операционная система Windows 11. Пакет приложений будет предназначен для тех пользователей, которые предпочитают заплатить один раз, а не оформлять подписку Microsoft 365.

Microsoft в последние годы интенсивно продвигала Microsoft Office 365 и сделала модель распространения с подпиской основной для своего офисного пакета. Последний раз офисный пакет без подписки выходил в 2019 году.

Также в блоге Microsoft рассказывается о запуске лицензирования корпоративной версии Office 2021 LTSC, которая ориентирована на ситуации, когда устройства долгое время нельзя подключить к сети и получить обновления.