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Умер создатель легендарных компьютеров ZX Spectrum

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: macpengin / Public Domain Dedication (CC0)

Сэр Клайв Синклер, создатель легендарного домашнего компьютера ZX Spectrum, скончался в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

Первый персональный ПК, спроектированный британцем, вышел в 1980 году и стоил в пять раз дешевле своих аналогов, что сразу привлекло к нему внимание рядовых пользователей. Годом позже вышел ZX81.

Наконец, в 1982 году на рынке появился легендарный ZX Spectrum 48K, который стал первым доступным компьютером с цветным монитором. Началась эра домашних компьютеров, за вклад в ее развитие Клайв Синклер был удостоен дворянского титула и рыцарского звания.

Официально считается, что компьютеры ZX Spectrum разошлись по всему миру тиражом более 5 миллионов экземпляров. В частности, система и ее клоны получила невероятную популярность в СССР и России.

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