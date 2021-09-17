Microsoft избавила пользователей от паролей

Microsoft разрешила пользователям своих сетевых сервисов отказаться от паролей для учетных записей, сообщается на сайте компании. Функция уже доступна на Windows 10 и 11.

Так, теперь пользователь может полностью отключить пароль в аккаунте Microsoft. Вместо него предлагается использовать приложение Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключ безопасности или код подтверждения, который будет отправлен на телефон или почту.

Так, приложения Microsoft Authenticator для мобильных устройств на платформах Android и iOS и Windows Hello для устройств на платформе Windows позволяют пользователям входить в учетную запись при помощи пин-кода, отпечатка пальца или технологии распознавания лица.

Компания отмечает, что от паролей отказываются из-за их неудобства и уязвимости. Надежные пароли сложно запомнить, поэтому пользователи предпочитают более простые, которые легко обходятся в случае хакерской атаки.