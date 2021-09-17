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Президент предложил выплатить блокадникам по 50 тысяч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил выплатить блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тысяч рублей, о такой инициативе глава государства сообщил во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Путин предложил провести единовременную выплату в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей.

Ее получат граждане России, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

«Поддержка блокадников — это наш священный, нравственный долг», — отметил президент.

Он добавил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада Ленинграда, так же, как и 22 июня 1941 года, навсегда останется святой.

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