Путин сравнил с бегством вывод войск США из Афганистана

Президент России Владимир Путин назвал поспешный вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана бегством.

«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — приводит ТАСС слова Путин, сказанные им в режиме видеоконференция на саммите ШОС.

Он отметил, что всем очевидно, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств — членов ШОС. Он также указал на то, что целый ряд стран, входящих в организацию, имеют с Афганистаном общую границу.

«Талибы (террористическое движение запрещено в России) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», — подчеркнул Путин.