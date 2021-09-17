НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин сравнил с бегством вывод войск США из Афганистана

Источник:
ТАСС
218 4
Фото: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Dawn M. Weber

Президент России Владимир Путин назвал поспешный вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана бегством.

«Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — приводит ТАСС слова Путин, сказанные им в режиме видеоконференция на саммите ШОС.

Он отметил, что всем очевидно, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств — членов ШОС. Он также указал на то, что целый ряд стран, входящих в организацию, имеют с Афганистаном общую границу.

«Талибы (террористическое движение запрещено в России) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», — подчеркнул Путин.

Еще по теме
Трамп предсказал крах США через три года
Европарламент призвал ужесточить санкции против России
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Летучие мыши атаковали окна новосибирцев
Новосибирцы отложили покупку авто из-за роста цен
Красноярцы смогут попасть в фильм «Елки»
Мэр Томска Кляйн впервые за год прогулялся благодаря выборам
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Зеленский поставил условие для встречи с Путиным
Путин поручил проиндексировать зарплаты силовикам выше инфляции
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
38
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
25
Путин позвал граждан России на выборы
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
Sibnet.Ru