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Песков назвал умное голосование провокацией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Кремль отрицательно относится к избирательной тактике умного голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщила, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения «Умное голосование», в основном происходят из США. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умное голосование», так как тот связан с экстремистской организацией.

В Роскомнадзоре уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом и экстремистской организацией и запрещен).

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