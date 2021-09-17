Песков назвал умное голосование провокацией

Кремль отрицательно относится к избирательной тактике умного голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
«Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя», — цитирует ТАСС Пескова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщила, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения «Умное голосование», в основном происходят из США. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умное голосование», так как тот связан с экстремистской организацией.
В Роскомнадзоре уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом и экстремистской организацией и запрещен).
Nik3316Европа же поставляет Украине газ... о чем они?)
UynachalnicaДа ладно? К нему кого-то допустили, кто в карантине не был?
лачиновСкорее всего полстраны переносит бессимптомно или в легкой форме. Только они об этом не узнают. А охране...
velamИ какие ? Все говорят зеленые источники, а что конкретно подразумеваться, чисто электричество ? Где они...