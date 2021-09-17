Летучие мыши атаковали окна новосибирцев

Летучие мыши массово залетают в окна домов новосибирцев, это связано с осенней миграцией и поиском теплых мест зимовки, сообщил в пятницу Sibnet.ru руководитель экспедиционного клуба «Образ жизни», сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Маслов.

Летучая мышь залетала в детсад при школе №180 недалеко от зоопарка в Новосибирске. Также на днях нашествие летучих мышей произошло на «Родниках».

«У них сейчас осенняя миграция. Они ищут места зимовки — это пещеры, заброшенные шахты. Некоторые летят в Среднюю Азию, некоторые — в пещеры Маслянинского и Искитимского районов Новосибирской области. Они набирают массу и летят», — рассказал Маслов.

По его словам, есть два основных варианта, почему мыши залетают в окна домов. Первая — во время перелета они ищут место для отдыха.

«Либо зверек ошибается, решает зимовать здесь. Устраивается между рам или в щели. И о них будут жители города еще сообщать, когда будут первые заморозки и мыши поймут, что это место холодное, они вылетят», — сказал Маслов.

Он отметил, что в случае, если мышь залетела в дом, можно обратиться в клуб «Образ жизни». Специалисты либо выпустят мышь в место пролета, либо, если она ослабленная, ей помогут перезимовать и отпустят весной.