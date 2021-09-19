Спрос на услуги ремонта существенно вырос в Новосибирске

Новосибирцы стали гораздо чаще нуждаться в услугах по ремонту по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики «Авито» по запросу Sibnet.ru.

За последний год спрос на специалистов в области строительства и ремонта на «Авито услугах» вырос на 28%. Интерес растет прежде всего к ремонту в квартирах – за год он увеличился на 45%.

«Год назад на фоне экономической нестабильностью многие предпочитали экономить, рост спроса оказался незначительным – всего 8%, теперь же интерес восстановился», – прокомментировал руководитель маркетинговых проектов «Авито услуг» Иван Чулков.

Сильнее всего с прошлого года вырос спрос на ремонт ванной (+59%), остекление балконов (+41%) и отделочные работы (+37%).