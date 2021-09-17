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Новосибирцы отложили покупку авто из-за роста цен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство новосибирцев, планирующих покупку автомобиля, отложат ее на год, главной причиной стал рост цен, выяснили аналитики РГС Банка.

Согласно опросу, 72% автолюбителей намерены совершить покупку не раньше, чем через 10-12 месяцев. Еще 13% новосибирцев готовы купить автомобиль в течение 4-6 месяцев, 10% — в течение 7-9 месяцев, и только 5% уже практически определились с покупкой и приобретут машину в течение 1-3 месяцев.

Купить автомобиль в ближайшие полгода чаще намереваются опрошенные 18-30 лет (26%) и 31-45 лет (25%), чем респонденты более старшего возраста. Автолюбители от 55 лет и выше, наоборот, хотели бы подождать около года (75%) и выбрать машину не спеша.

Большинство новосибирцев (58%) назвали рост цен главным фактором, повлиявшим на их планы по срокам покупки автомобиля. Второй по значимости фактор изменения планов — нестабильность экономической ситуации. Часть опрошенных останавливает рост ставок по кредитам.

«На рынке до сих наблюдается дефицит автомобилей и рост цен. Это данность, с которой мы продолжим жить в ближайшие месяцы. Поэтому для тех, кто утвердился в намерении приобрести или поменять автомобиль, единственно верное решение в настоящее время — оперативная покупка», — отметила директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

По ее мнению, лучше остановиться на машине ниже классом или в более простой комплектации, чем откладывать приобретение. Стоит также обратить внимание на рынок авто с пробегом, выбор на нем пока гораздо шире.

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