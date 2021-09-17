Красноярцы смогут попасть в фильм «Елки»

Съемки восьмой части кинофраншизы «Елки» в Красноярске пройдут 25 сентября на
площади Мира возле Большого концертного зала, сообщает пресс-центр мэрии.
«Чтобы попасть в фильм и увидеть себя в кинотеатрах уже в этот Новый год, достаточно будет захватить с собой зимнюю одежду (куртку, шапку, варежки/перчатки) и новогоднюю атрибутику. Например, бенгальские огни, блестящую мишуру или колпак Деда Мороза», — говорится в сообщении.
Создавать новогоднюю атмосферу на площадке будут настоящая
большая наряженная елка и сотни килограммов искусственного снега. Красноярцы,
принимающие участие в народных съемках под названием «Наряжаем елку всей
страной», выстроятся в елочную игрушку в форме сердца. На площадке будут
соблюдаться необходимые антиковидные меры предосторожности.
Мероприятие пройдет 25 сентября в 19.00 на площади Мира. Для участия в съемках необходимо подать заявку на почту: elki.film@bazelevs.ru.
Народные съемки уже прошли в Москве и Перми и теперь ожидаются в Тюмени, Великом Устюге, Уфе и Саранске. Новая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря.
Nik3316Европа же поставляет Украине газ... о чем они?)
UynachalnicaДа ладно? К нему кого-то допустили, кто в карантине не был?
лачиновСкорее всего полстраны переносит бессимптомно или в легкой форме. Только они об этом не узнают. А охране...
velamИ какие ? Все говорят зеленые источники, а что конкретно подразумеваться, чисто электричество ? Где они...