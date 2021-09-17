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Красноярцы смогут попасть в фильм «Елки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Елки Последние»

Съемки восьмой части кинофраншизы «Елки» в Красноярске пройдут 25 сентября на площади Мира возле Большого концертного зала, сообщает пресс-центр мэрии.

«Чтобы попасть в фильм и увидеть себя в кинотеатрах уже в этот Новый год, достаточно будет захватить с собой зимнюю одежду (куртку, шапку, варежки/перчатки) и новогоднюю атрибутику. Например, бенгальские огни, блестящую мишуру или колпак Деда Мороза», — говорится в сообщении.

Создавать новогоднюю атмосферу на площадке будут настоящая большая наряженная елка и сотни килограммов искусственного снега. Красноярцы, принимающие участие в народных съемках под названием «Наряжаем елку всей страной», выстроятся в елочную игрушку в форме сердца. На площадке будут соблюдаться необходимые антиковидные меры предосторожности.

Мероприятие пройдет 25 сентября в 19.00 на площади Мира. Для участия в съемках необходимо подать заявку на почту: elki.film@bazelevs.ru.

Народные съемки уже прошли в Москве и Перми и теперь ожидаются в Тюмени, Великом Устюге, Уфе и Саранске. Новая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря.

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