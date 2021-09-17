Жители села на Алтае приехали голосовать на верблюдах

Жители небольшого высокогорного села в Республике Алтай прибыли на избирательный участок верхом на верблюдах и лошадях, сообщили местные власти.

Речь идет о селе Жана-Аул Кош-Агачского района. Оно расположено практически на границе России с Монголией на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Здесь зарегистрировано чуть более 500 избирателей, преимущественно представители казахского этноса.

Жители приехали на избирательный участок в национальных костюмах верхом на верблюдах и лошадях. Они заявили о важности выборов и своего участия в них.

Всего в Республике Алтай проживает порядка 220 тысяч человек. По данным Избирательной комиссии региона, зарегистрировано более 162 тысяч избирателей.