Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске

Дожди, сильный ветер и температуры, близкие к нулю градусов, придут в Новосибирск вместе с холодным атмосферным фронтом, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По словам синоптика, в ночь на субботу возможен небольшой дождь, местами гроза. Днем также возможны дожди, порывистый ветер. Ночью ожидается 7-9 градусов, днем – 12-14 градусов.
Ночь на воскресенье ожидается преимущественно без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ночью будет 5-7, днем – 12-14 градусов. Дожди вероятны также в понедельник. Ночью похолодает до 3-5, днем – 8-10 градусов.
«Начало следующей недели будет очень холодным, погода с температурами, близкими к нулю ночью, днем слабоположительными. К нам приближается холодный атмосферный фронт, он будет проходить сегодня ночью», – сказала собеседница.
Nik3316Европа же поставляет Украине газ... о чем они?)
лачиновСкорее всего полстраны переносит бессимптомно или в легкой форме. Только они об этом не узнают. А охране...
UynachalnicaДа ладно? К нему кого-то допустили, кто в карантине не был?
velamИ какие ? Все говорят зеленые источники, а что конкретно подразумеваться, чисто электричество ? Где они...