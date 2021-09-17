Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске

Дожди, сильный ветер и температуры, близкие к нулю градусов, придут в Новосибирск вместе с холодным атмосферным фронтом, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в ночь на субботу возможен небольшой дождь, местами гроза. Днем также возможны дожди, порывистый ветер. Ночью ожидается 7-9 градусов, днем – 12-14 градусов.

Ночь на воскресенье ожидается преимущественно без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ночью будет 5-7, днем – 12-14 градусов. Дожди вероятны также в понедельник. Ночью похолодает до 3-5, днем – 8-10 градусов.

«Начало следующей недели будет очень холодным, погода с температурами, близкими к нулю ночью, днем слабоположительными. К нам приближается холодный атмосферный фронт, он будет проходить сегодня ночью», – сказала собеседница.