«Старый дом» откроет сезон премьерой современной «Анны Карениной»

Театр «Старый дом» откроет новый сезон премьерой спектакля по мотивам произведения Льва Толстого «Анна Каренина», режиссер Андрей Прикотенко написал на основе романа свое произведение, действие которого происходит в наше время.

Премьера спектакля «Анна Каренина» состоится 25 сентября. Режиссер Прикотенко ранее уже поставил в театре «Гамлета» Шекспира и «Идиота» Достоевского. Для этих постановок он также писал свой текст на основе классических произведений.

«Новая «Анна Каренина» не только интерпретирует сюжет с точки зрения современности, но откроет зрителям удивительные моменты прочтения. Режиссер перенесет действие в наши дни, сократит список действующих лиц и придумает ход, который сделает главную проблему героини — невозможность расторжения брака — вновь актуальной и неразрешимой», — говорится в сообщении театра.

Главную роль в спектакле сыграет актриса Альбина Лозовая. В «Идиоте» она играла несчастную и роковую Настасью Филипповну.