«Кросс нации» пройдет в Новосибирске

Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в субботу, 18 сентября, во всех 85 субъектах Федерации, в том числе в Новосибирской области, сообщает региональное Минспорта.

«В 2020 году "Кросс нации" охватил практически всю область – прошел в 28 муниципальных районах и трех городах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. В стороне никто не остался: жители "неохваченных" территорий смогли приехать к ближайшим соседям и тоже выйти на старт», — сказала замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова.

Центральный старт «Кросса нации» в области будет, уже по традиции, дан на Михайловской набережной Оби. Участникам забега будут предложены три дистанции: 4 тысячи метров – для юношей и девушек 2002–2003 годов рождения, а также для всех желающих, но только взрослых спортсменов – мужчин и женщин 2001 года рождения и старше; 8000 метров – для женщин 2001 года рождения и старше, 12 тысяч – для мужчин 2001 года рождения и старше.

При получении стартового пакета обязательно предъявление документа, удостоверяющего личность, и медицинской справки-допуска. Участники из других субъектов Российской Федерации будут допущены к соревнованиям только при наличии дополнительной справки – об отсутствии COVID-19, выданной не ранее чем за 72 часа до мероприятия.