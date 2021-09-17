Правительство утвердило даты праздников в 2022 году

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год — новогодние праздники продлятся 10 дней, а майские в общей сложности — восемь.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 9 января, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Большие выходные в мае будут, так как 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта, поэтому 8 Марта будет отмечаться три дня. Также по три дня выходных будут в июне (11-13 июня) и в ноябре (4-6 ноября). День защитника Отечества (23 февраля) выпал на среду, она и стала выходным.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днем.