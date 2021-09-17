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Подсчитана стоимость подготовки авто к продаже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Косметические процедуры» для подготовки автомобиля с пробегом к продаже обойдутся в 4,5 тысячи рублей, подсчитали эксперты сервиса для онлайн-покупки автомобилей «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс».

Обычно в предпродажную подготовку входят влажная уборка, мойка с пылесосом, отдушка салона, химчистка салона и чернение резины. В некоторых случаях продавцы моют двигатель, чтобы повысить привлекательность автомобиля при осмотре.

В среднем комплекс работ обойдется почти в 4,5тысячи рублей: влажная уборка стоит 1360 рублей, мойка с пылесосом — 733 рубля, отдушка салона — 452 рубля, химчистка — 1286 рублей, чернение резины — 152 рубля, мойка двигателя — 469 рублей, приводят «Известия» расчеты аналитиков.

По данным экспертов, объем продаж услуг, которые автовладельцы часто используют для подготовки авто к продаже, за неполный третий квартал 2021 года снизился в среднем на 28% по отношению к аналогичному периоду прошлого. То есть владельцы считают, что машина продастся в любом виде.

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