Женщина умерла на избирательном участке в Новосибирске

Женщина умерла в пятницу на избирательном участке в школе №41 в Новосибирске, сообщила Sibnet.ru представитель Избирательной комиссии региона.

Женщине стало плохо на избирательном участке 1696, куда она пришла голосовать. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

«Умерла избиратель, пока другой информации нет», — сказала собеседница.

В пятницу начался первый день голосования на выборах в Госдуму. В Новосибирской области в 8.00 часов открылись 1996 избирательных участков.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября — дополнительными.