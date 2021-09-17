Первое училище олимпийского резерва появится в Горном Алтае

Первое училище олимпийского резерва будет создано в Республике Алтай. Это поможет талантливым спортсменам субъекта тренироваться на родине, а после представлять на крупных соревнованиях именно свой регион.

Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин на встрече с чемпионом мира по самбо Виталием Уином. Хорохордин рассказал, что ранее обсуждал с генеральным директором Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренатом Лайшевым вопрос создания в Республике Алтай филиала школы «Самбо-70».

«Новое училище может стать базой для филиала школы «Самбо-70». В ближайшее время мы ожидаем визит представителей школы в республику и сможем более предметно обсудить совместные шаги в создании училища и определить первостепенные задачи», – отметил Хорохордин.

Предполагается, что на начальном этапе училище расположится на базе Майминского сельскохозяйственного техникума. Спортсменов здесь будут готовить по таким видам спорта, как дзюдо, самбо, греко-римская борьба, легкая атлетика, гребной слалом, лыжные гонки и биатлон, художественная гимнастика.

Создание такого училища – многолетняя мечта местных спортсменов, рассказал директор республиканской спортивной школы Минобразования, заслуженный работник культуры и спорта РФ Сергей Грушин.

«Много лет мы вынуждены отправлять лучших своих представителей в другие регионы. Наши спортсмены защищают цвета Алтайского края, Новосибирской области, Кемеровской области, Чувашии, Москвы. И вот сейчас это все сдвинулось с мертвой точки. Мы все надеемся, что этот процесс не будет затянут, и в скором времени наши лучшие спортсмены смогут выступать за свою республику», – пояснил он.