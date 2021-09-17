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Теплые и дождливые выходные ожидаются в Забайкальском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая и дождливая погода ожидается в выходные в Забайкальском крае, а по ночам возможны заморозки, сообщается на сайте Забайкальского Гидрометцентра.

В субботу ночью ожидается погода преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, а утром туман. Ветер западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, в отдельных районах до 8-13 метров в секунду.

Температура ночью от 2 до 3 градусов мороза, местами 2-7 тепла, днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов тепла, при облачности 10-15 градусов тепла.

В воскресенье ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Утром туман. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах до 8-13 метров в секунду.

Температура ночью ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, местами 2-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов, при облачности 12-17 градусов тепла.

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Забайкалье #Гео
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