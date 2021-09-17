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Сбежавшего из омской колонии рецидивиста поймали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Омич, сбежавший из колонии-поселения, задержан, дополнительно ему грозит до четырех лет заключения, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Вечером в четверг в полицию поступила информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта находится мужчина, схожий по приметам с осужденным, который самовольно покинул территорию колонии.

«Злоумышленник попытался скрыться, однако в скором времени был задержан сотрудниками полиции во дворе близлежащего микрорайона», – говорится в сообщении.

За побег омичу грозит до четырех лет заключения. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за угон, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и убийство.

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