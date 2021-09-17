Травников призвал готовиться к четвертой волне COVID

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал готовиться к четвертой волне распространения коронавирусной инфекции.

«Считаю, что четвертая волна будет, и к ней надо готовиться. Надеюсь, она не будет такой масштабной, как третья», – сказал Травников в эфире «Вести Новосибирск».

По словам Травникова, Минздрав региона на случай четвертой волны коронавируса держит запас коек в инфекционных стационарах. Губернатор добавил, что положительно на ситуацию с коронавирусом влияет вакцинация.