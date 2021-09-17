НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Травников призвал готовиться к четвертой волне COVID

Источник:
Sibnet.ru
247 1
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал готовиться к четвертой волне распространения коронавирусной инфекции.

«Считаю, что четвертая волна будет, и к ней надо готовиться. Надеюсь, она не будет такой масштабной, как третья», – сказал Травников в эфире «Вести Новосибирск».

По словам Травникова, Минздрав региона на случай четвертой волны коронавируса держит запас коек в инфекционных стационарах. Губернатор добавил, что положительно на ситуацию с коронавирусом влияет вакцинация.

Еще по теме
Коронавирусом заболели охранники Путина
Десятки человек в окружении Путина заболели COVID
Кремль отверг возможность нового локдауна
Определились первые победители «прививочной» лотереи
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Первое училище олимпийского резерва появится в Горном Алтае
Теплые и дождливые выходные ожидаются в Забайкальском крае
Сбежавшего из омской колонии рецидивиста поймали
Травников призвал готовиться к четвертой волне COVID
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Зеленский поставил условие для встречи с Путиным
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп предсказал крах США через три года
Набиуллина заявила о пиковых значениях инфляции в России
Выборы стартовали в России
Глава Еврокомиссии потребовала создать европейскую армию
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
35
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
25
Путин позвал граждан России на выборы
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
Sibnet.Ru