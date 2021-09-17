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Мужчина погиб при обрушении грунта в траншее в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Рабочих засыпало землей при копке траншеи в Красноярском крае, один из мужчин погиб, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, трое мужчин в частном порядке по найму выполняли работы по копке траншеи для прокладки трубопровода канализации на участке местности в поселке Солонцы Емельяновского района.

Во время выемки грунтовых масс с использованием экскаватора двое мужчин спустились в траншею, где произошло обрушение грунта, в результате чего рабочих засыпало землей.

Один 30-летний мужчина умер. Другого пострадавшего смог обнаружить его напарник, угрозы его жизни и здоровью нет.  Следователи проводят проверку.

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Красноярск #Происшествия
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