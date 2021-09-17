Мужчина погиб при обрушении грунта в траншее в Красноярском крае

Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю
Рабочих засыпало землей при копке траншеи в Красноярском крае, один из мужчин погиб, сообщает СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, трое мужчин в частном порядке по
найму выполняли работы по копке траншеи для прокладки трубопровода канализации на участке
местности в поселке Солонцы Емельяновского района.
Во время выемки грунтовых масс с использованием экскаватора
двое мужчин спустились в траншею, где произошло обрушение грунта, в результате
чего рабочих засыпало землей.
Один 30-летний мужчина умер. Другого пострадавшего смог
обнаружить его напарник, угрозы его жизни и здоровью нет. Следователи
проводят проверку.