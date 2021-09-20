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Английская Премьер-лига: результаты интересных матчей четвертого тура

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/premierleague
Завершился четвертый тур одной из главных европейских футбольных лиг — Английской Премьер-лиги. Кто оказался лучшим? Чей результат удивил?

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

Это был матч явного фаворита и безусловного аутсайдера, однако игра все равно была интересной, в первую очередь из-за того, что в этом матче фанаты впервые увидели Роналду в основном составе после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Португальский форвард показал себя с лучшей стороны, забив два гола.

Несмотря на явное превосходство «красных», «Ньюкасл» пытался навязать борьбу, хоть она и была достаточно бессмысленной. Они смогли ответить на гол Роналду, который он забил в добавочное время первого тайма, однако после этого пропустили три безответных гола. Итоговый счет — 4:1 в пользу «Манчестер Юнайтед». Этот результат выводит команду на первое место чемпионата.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

Самый сенсационный матч четвертого тура. «Тоттенхэм» до этого не имел ни одного поражения в сезоне и показывал невероятный уровень игры, нельзя забывать об их победе над «Манчестер Сити». В то же время «Кристал Пэлас» не имел ни одной победы и был одним из аутсайдеров чемпионата.

Однако «Кристал Пэлас» выиграл этот матч с разгромным счетом. При этом «Тоттенхэм» почти всю игру защищался и не проводил атак. Но также нельзя не сказать, что всю игру «Кристал Пэлас» провели очень аккуратно и из-за этого не могли забить. Все поменялось после того, как защитник «Тоттенхэма» получил красную карточку в результате жесткой обороны. После этого мнимый аутсайдер стал гораздо агрессивнее, и после забитого пенальти «Кристал Пэлас» забили еще два гола в конце второго тайма. Итоговый счет — 3:0 в пользу «Кристал Пэлас».

«Арсенал» — «Норвич»

Для «Арсенала» этот матч был последним шансом прервать их полосу неудач. В прошлых трех турах «канониры» проиграли все свои матчи, и в случае провала против главного аутсайдера лиги фанаты точно потеряли бы надежду.

Однако все сложилось благополучно, и «Арсеналу» удалось одержать победу. Но нельзя ее назвать легкой, поэтому «канонирам» придется еще долго работать над своей игрой. Итоговый счет — 1:0 в пользу «Арсенала».

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fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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