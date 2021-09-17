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Глава Еврокомиссии потребовала создать европейскую армию

Источник:
РИА Новости
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Фото: European Parliament from EU / CC BY 2.0

Европейский союз должен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском «Талибана» (террористическая организацию запрещена в России). Это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС, приводит РИА Новости слова Фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. По ее мнению, для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО. «Пора переходить на следующий уровень», — заявила глава Еврокомиссии.

По мнению фон дер Ляйен, ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН.

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