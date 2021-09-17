Выборы стартовали в России, первыми избирательные участки открыли на Камчатке и Чукотке. Избирателям предстоит выбрать депутатов федерального парламента, а также региональных законодательных органов.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Голосование пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

Основным днем голосование считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Трехдневный формат обезопасит граждан от вспышек коронавирусной инфекции. Участки открываются в 8.00 и работают до 20.00 по местному времени.

Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

Помимо депутатов Госдумы россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны в Мордовии, Туве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях.

Кроме этого, в 39 субъектах граждане проголосуют за депутатов региональных парламентов. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии будут избраны главы субъектов членами заксобраний по представлению президента.