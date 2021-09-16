Хоккейной «Сибири» не хватило шайбы до чуда в игре с «Динамо»

Хоккейная команда «Сибирь» в игре с московским «Динамо» сумела отыграться со счета 0:5 до 4:5, все свои голы новосибирцы забили за 11 минут до финальной сирены.

Первый два периода «Сибирь» проигрывала динамовцам всухую. В первом периоде ворота поразили дважды, во втором — сибиряки пропустили три шайбы. Третий период начался с пятой пропущенной шайбы от «Динамо».

Но за 11 минут до финальной сирены «Сибирь» отправила первую шайбу динамовцам, гол забил защитник Илья Морозов. Следом шайбу за шайбой в ворота противника положили Александр Шаров, Никита Сетдиков и Денис Бодров.

Перед «Сибирью» оказалась сложная задача — забить еще один гол за минуту, чтобы сравнять счет с «Динамо» и заработать хотя бы одно очко в игре. Но чуда не произошло, и игра завершилась, хоть и красивым, но проигрышем.

Во время прорыва «Сибири» трибуны буквально взрывались. У многих болельщиков на глазах были слезы, в то время как динамовцы пребывали в некотором шоке.

Тренер «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре своих подопечных, списав четыре шайбы «Сибири» на неопытность молодых динамовцев. «Два очка забрали. 50 минут играли хорошо, потом стали больше доверять молодежи, ну там по неопытности сделали пару ошибок и обострили игру», — сказал он в эфире канала ОТС.

За шесть игр, проведенных с начала периода, «Сибирь» заработала только три очка. Она находится на 10 месте турнирной таблицы Восточной конференции. Ниже только «Амур» и «Адмирал», которые также имеют по три очка.