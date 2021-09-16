Realme выпустит смартфон с экраном 2K

Компания Realme выпустит свой первый флагманский смартфон с экраном 2K. Китайский производитель известен доступными телефонами, поэтому новинка может указывать на эволюцию бренда.

Технические подробности новинки пока засекречены, известно только, что аппарат получит очень мощную зарядку не менее 100 Вт. Кроме этого, флагман Realme должны оснастить топовую аппаратную основу на платформе новейших чипов MediaTek или Qualcomm.

Специалисты предполагают, что китайская компания также сделает ставку на большое количество оперативной памяти и мощный блок камер. При этом смартфон планируют выпустить в нише доступных флагманов, поэтому его цена должна остаться относительно невысокой.

Китайский производитель Realme является одним из самых быстрорастущих брендов смартфонов. Компания была выделена из основной компании OPPO, после чего ее продукция быстро приобрела популярность.